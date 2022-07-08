Російські окупанти звинувачують місцеве населення у вибухах складів на Луганщині – Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Російські загарбники в окупованих районах Луганщини звинувачують місцеве населення у вибухах на складах боєприпасів рф і шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"Провину за "хлопки" на рашистських складах, орки поклали на місцеве населення. Шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ чи просто сфотографувати розташування цілей. У Кремінній людям заборонено користуватися мобільними телефонами, окрім того, людей розстрілюють, якщо оркам здається, що людина занадто багато спілкується телефоном - це для них сигнал причетності до шпіонажу", - сказав Гайдай.
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Луганська область на 100% не окупована тривають бої на околицях області. Росіяни продовжують нести втрати.