Російські окупанти звинувачують місцеве населення у вибухах складів на Луганщині – Гайдай

Цитата

"Провину за "хлопки" на рашистських складах, орки поклали на місцеве населення. Шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ чи просто сфотографувати розташування цілей. У Кремінній людям заборонено користуватися мобільними телефонами, окрім того, людей розстрілюють, якщо оркам здається, що людина занадто багато спілкується телефоном - це для них сигнал причетності до шпіонажу", - сказав Гайдай.

Доповнення

Луганська область на 100% не окупована тривають бої на околицях області. Росіяни продовжують нести втрати.