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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Російські окупанти звинувачують місцеве населення у вибухах складів на Луганщині – Гайдай

Російські окупанти звинувачують місцеве населення у вибухах складів на Луганщині – Гайдай

Київ • УНН

 • 181224 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Російські загарбники в окупованих районах Луганщини звинувачують місцеве населення у вибухах на складах боєприпасів рф і шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

"Провину за "хлопки" на рашистських складах, орки поклали на місцеве населення. Шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ чи просто сфотографувати розташування цілей. У Кремінній людям заборонено користуватися мобільними телефонами, окрім того, людей розстрілюють, якщо оркам здається, що людина занадто багато спілкується телефоном - це для них сигнал причетності до шпіонажу", - сказав Гайдай.

Доповнення 

Луганська область на 100% не окупована тривають бої на околицях області. Росіяни продовжують нести втрати.

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