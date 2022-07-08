Российские оккупанты обвиняют местное население во взрывах складов в Луганской области - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Российские захватчики в оккупированных районах Луганщины обвиняют местное население во взрывах на складах боеприпасов рф и ищут тех, кто мог сообщить координаты ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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"Вину за "хлопки" на рашистских складах, орки возложили на местное население. Ищут тех, кто мог сообщить координаты ВСУ или просто сфотографировать расположение целей. В Кременной людям запрещено пользоваться мобильными телефонами, кроме того, людей расстреливают, если оркам кажется , что человек слишком много общается по телефону - это для них сигнал причастности к шпионажу", - сказал Гайдай.
Дополнение
Луганская область на 100% не оккупирована продолжаются бои в окрестностях области. Россияне продолжают нести урон.