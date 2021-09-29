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Луческу назвал "Баварию" сильнейшей командой Лиги чемпионов

Луческу назвал "Баварию" сильнейшей командой Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу пообщался с представителями СМИ перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии". Слова тренера приводит клубный сайт "бело-синих", передает УНН.

Цитата

Луческу направил исключительно хвалебные слова в адрес немецкого гранда.

"Да, действительно, "Бавария" выглядит сейчас как машина, которая достигает результата и запрограммирована на победы. В ее составе выступают лучшие футболисты чемпионата Германии, есть как игроки с большим опытом, так и очень талантливые. Я требую от своей команды, чтобы они шли с поля с высоко поднятой головой, сделав все возможное и невозможное и чтобы им не было стыдно за проделанную работу.

Это самая сильная команда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, и у них действительно высокие шансы выиграть турнир. Сбалансированная команда, особенно в физическом плане, с мощными быстрыми игроками, а также талантливыми исполнителями. Для нас важно, что мы находимся в Лиге чемпионов, и можем играть с такими командами. Это наша мечта", - сообщил Луческу.

Дополнение

Матч "Бавария" - "Динамо" пройдет сегодня в 22:00 на "Альянц Арене".

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