Луческу назвав "Баварію" найсильнішою командою Ліги чемпіонів

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Луческу направив виключно хвалебні слова на адресу німецького гранду.

"Так, справді, "Баварія" виглядає зараз як машина, яка досягає результату та запрограмована на перемоги. У її складі виступають найкращі футболісти чемпіонату Німеччини, є як гравці з великим досвідом, так і дуже талановиті. Я вимагаю від своєї команди, щоб вони йшли з поля з високо піднятою головою, зробивши все можливе й неможливе. І щоб їм не було соромно за виконану роботу.

Це найсильніша команда в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, і в них дійсно високі шанси виграти турнір. Збалансована команда, особливо у фізичному плані, із потужними швидкими гравцями, а також талановитими виконавцями. Для нас важливо, що ми знаходимося в Лізі чемпіонів, і можемо грати з такими командами. Це наша мрія", - повідомив Луческу.

Доповнення

Матч "Баварія" – "Динамо" пройде сьогодні о 22:00 на "Альянц Арені".