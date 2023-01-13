Летные учения беларуси и рф не стоит воспринимать как прямую угрозу - КГВА

Детали

«Высшее военно-политическое руководство Украины не исключает попытки новой волны наступления врага. По разведывательным данным, для этого россия готовит новую волну мобилизации, кроме того, 150 тыс. ранее мобилизованных уже проходят подготовку на полигонах», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Украина самостоятельно и с помощью партнеров постоянно мониторит ситуацию на фронтах и подготовки россии к вероятному повторному наступлению.

Тем временем 16 января на территории беларуси должны начаться совместные летно-тактические учения белорусских и российских военных.

Попко считает, что эти учения не стоит воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев или концентрированных ракетных ударов по столице.

«Я хочу вам сказать, что у нас каждый месяц 2022 года и начало 2023-го – решающий месяц. Мы ещё с февраля 2022 года выстояли, выдержали, остановили, отбросили. Угрозу не снимаем, пока продолжается война и пока знаете, что прогнозируют новую очередь мобилизации в россии. Пока угроза не снята», - сказал Попко.

По его словам, в беларуси непрерывно проводятся совместные учения группировки белорусской армии и армии рф, но соответствующими руководителями военными проводятся определенные мероприятия в плане подготовки органов управления, накопления материально-технических средств, оборудования территории с целью недопущения и упреждения в действиях агрессора.

Цитата

«Я бы не связывал эти учения воздушных сил, которые будут на территории беларуси, с массовыми ракетными ударами. Мы можем их ожидать в любой момент. Создаем благодаря воздушным силам и другим силам противовоздушной обороны соответствующую эшелонированную систему, чтобы можно было не допустить критических повреждений объектов инфраструктуры», - рассказал Попко.

Дополнение

Командующий группировкой Сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram заявил, что потенциальные угрозы из-за совместных летных учений рф и беларуси отслеживаются и что угроза вторжения со стороны беларуси, по состоянию на 9 января, остается маловероятной.