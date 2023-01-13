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Льотні навчання білорусі і рф не варто сприймати як пряму загрозу - КМВА

Київ • УНН

 • 372032 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Спільні льотно-тактичні навчання білоруських і російських військових від 16 січня не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ чи концентрованих ракетних ударів по столиці. Таку думку висловив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, якого цитує КМВА у Telegram, передає УНН.

Льотні навчання білорусі і рф не варто сприймати як пряму загрозу - КМВА

Деталі

«Вище військово-політичне керівництво України не виключає спроби нової хвилі наступу ворога. За розвідувальними даними, для цього росія готує нову хвилю мобілізації, крім того, 150 тис. раніше мобілізованих вже проходять підготовку на полігонах», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що Україна самостійно і за допомогою партнерів постійно моніторить ситуацію на фронтах і підготовки росії до ймовірного повторного наступу.

Тим часом 16 січня на території білорусі мають розпочатися спільні льотно-тактичні навчання білоруських і російських військових.

Попко вважає, що ці навчання не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ чи концентрованих ракетних ударів по столиці.

«Я хочу вам сказати, що в нас кожен місяць 2022 року і початок 2023 – вирішальний місяць. Ми ще з лютого 2022 року вистояли, витримали, зупинили, відкинули. Загрозу не знімаємо, поки триває війна і поки знаєте, що прогнозують нову чергу мобілізації в росії. Поки загроза не знята», - сказав Попко.

За його словами, у білорусі безперервно проводяться спільні навчання угруповання білоруської армії та армії рф, але відповідними керівниками військовими проводяться певні заходи в плані підготовки органів управління, накопичення матеріально-технічних засобів, обладнання території з метою недопущення і упередження в діях агресора.

Цитата

«Я б не пов’язував ці навчання повітряних сил, які будуть на території білорусі, з масовими ракетними ударами. Ми можемо їх очікувати будь-коли. Створюємо завдяки повітряним силам та іншим силам протиповітряної оборони відповідну ешелоновану систему, щоб можна було не допустити критичних пошкоджень об’єктів інфраструктури», - розповів Попко.

Доповнення

Командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram заявив, що потенційні загрози через спільні льотні навчання рф та білорусі відслідковуються і що загроза вторгнення зі сторони білорусі, станом на 9 січня, залишається малоймовірною.

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