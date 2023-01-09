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Потенційні загрози через спільні льотні навчання рф та білорусі відслідковуються - Павлюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram заявив, що потенційні загрози через спільні льотні навчання рф та білорусі відслідковуються і що загроза вторгнення зі сторони білорусі, на сьогодні, залишається малоймовірною, пише УНН.

Потенційні загрози через спільні льотні навчання рф та білорусі відслідковуються - Павлюк

Цитата

"Ми готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення зі сторони білорусі, на сьогодні, залишається малоймовірною", - зазначив генерал-лейтенант Павлюк.

Він зауважив, що "Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відслідковують потенційні загрози, які можуть бути пов‘язані зі спільними льотними навчаннями сил рф та білорусі з 16 січня по 01 лютого". "Ми знаємо, де ворог розміщує особовий склад та техніку", - наголосив Павлюк.

Також генерал-лейтенант зауважив, що військово-промисловий комплекс рф не має достатніх спроможностей, щоб провести розконсервацію ОВТ. "Тому противник стягує свій металобрухт на білоруському напрямку", - вказав він.

Павлюк нагадав, що, за даними Генштабу ЗСУ, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває до білорусі з рф для навчання особового складу противника, - знята з довготривалого зберігання.

"Для її відновлення потрібен час, а також значні сили та засоби. Відомо, що до робіт по відновленню військової техніки, що прибула з рф, залучаються білоруські військовослужбовці", - зазначив генерал-лейтенант Павлюк.

Доповнення

росія і білорусь 16 січня розпочнуть спільні льотно-тактичні навчання.

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