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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Потенциальные угрозы из-за совместных летных учений рф и беларуси отслеживаются - Павлюк

Киев • УНН

 • 361469 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Начальник штаба - заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram заявил, что потенциальные угрозы из-за совместных летных учений россии и беларуси отслеживаются и что угроза вторжения со стороны беларуси, на сегодняшний день, остается маловероятной, пишет УНН.

Потенциальные угрозы из-за совместных летных учений рф и беларуси отслеживаются - Павлюк

Цитата

"Мы готовы к разным сценариям, но угроза вторжения со стороны белорусы, на сегодняшний день, остается маловероятной", - отметил генерал-лейтенант Павлюк.

Он указал, что "Силы обороны внимательно следят за перемещениями врага, а также отслеживают потенциальные угрозы, которые могут быть связаны с общими летными учениями сил рф и беларуси с 16 января по 01 февраля". "Мы знаем, где враг размещает личный состав и технику", - подчеркнул Павлюк.

Также генерал-лейтенант заметил, что военно-промышленный комплекс рф не имеет достаточных возможностей, чтобы провести расконсервацию ВВТ. "Поэтому противник стягивает свой металлолом на белорусском направлении", - указал он.

Павлюк напомнил, что, по данным Генштаба ВСУ, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающих в беларусь из рф для обучения личного состава противника, - снято с длительного хранения.

"Для ее восстановления нужно время, а также значительные силы и средства. Известно, что к работам по восстановлению прибывшей из рф военной техники привлекаются белорусские военнослужащие", - отметил генерал-лейтенант Павлюк.

Дополнение

россия и беларусь 16 января начнут совместные лётно-тактические учения.

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