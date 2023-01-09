Потенциальные угрозы из-за совместных летных учений рф и беларуси отслеживаются - Павлюк
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Начальник штаба - заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram заявил, что потенциальные угрозы из-за совместных летных учений россии и беларуси отслеживаются и что угроза вторжения со стороны беларуси, на сегодняшний день, остается маловероятной, пишет УНН.
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"Мы готовы к разным сценариям, но угроза вторжения со стороны белорусы, на сегодняшний день, остается маловероятной", - отметил генерал-лейтенант Павлюк.
Он указал, что "Силы обороны внимательно следят за перемещениями врага, а также отслеживают потенциальные угрозы, которые могут быть связаны с общими летными учениями сил рф и беларуси с 16 января по 01 февраля". "Мы знаем, где враг размещает личный состав и технику", - подчеркнул Павлюк.
Также генерал-лейтенант заметил, что военно-промышленный комплекс рф не имеет достаточных возможностей, чтобы провести расконсервацию ВВТ. "Поэтому противник стягивает свой металлолом на белорусском направлении", - указал он.
Павлюк напомнил, что, по данным Генштаба ВСУ, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающих в беларусь из рф для обучения личного состава противника, - снято с длительного хранения.
"Для ее восстановления нужно время, а также значительные силы и средства. Известно, что к работам по восстановлению прибывшей из рф военной техники привлекаются белорусские военнослужащие", - отметил генерал-лейтенант Павлюк.
Дополнение
россия и беларусь 16 января начнут совместные лётно-тактические учения.