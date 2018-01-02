Лотерейный оператор "М.С.Л." обратился к СМИ по поводу трагедии в Николаеве

“В связи с появлением в СМИ информации о том, что в Николаеве вечером 1 января 2018 года в помещении под вывеской „ЛОТО маркет“ был убит человек, сообщаем следующее: оператор государственных лотерей „М.С.Л.“ не имеет никакого отношения к указанному заведению, которое маскировалось под бренд „ЛОТО маркет“. Лотереи компании „М.С.Л.“ в нем не распространялись. Какие именно услуги предоставлялись в указанном заведении — неизвестно.

Кроме того, по состоянию на 2 января 2018 года, в одном из николаевских „ЛОТО маркетов“, принадлежащих „М.С.Л.“, подобного инцидента зафиксировано не было”, — заявили в “М.С.Л.”

В компании отметили, что информацию об инциденте они получили из СМИ. “М.С.Л.” выражает соболезнования родным и близким погибшего по поводу этой трагедии и обращает внимание на то, что это уже не первый случай, когда злоумышленники, используя бренд “ЛОТО маркет”, осуществляют незаконную деятельность, в том числе — проводят запрещенные азартные игры.

“Появление подобных заведений дискредитирует широко известную на лотерейном рынке торговую марку ”ЛОТО маркет“ и оператор уверен, что правоохранительные органы дадут событию соответствующую правовую оценку”, — говорится в заявлении.

Также компания “М.С.Л.” обращается к представителям СМИ с просьбой не распространять непроверенную информацию, которая вводит в заблуждение общественность и вредит репутации лотерейного оператора.