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Лотерейный оператор "М.С.Л." обратился к СМИ по поводу трагедии в Николаеве

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. В нелегальном игорном заведении, которое скрывало свою деятельность под вывеской государственных лотерей "Лото маркет", убили человека. Об этом сообщили в пресс-службе оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

Лотерейный оператор "М.С.Л." обратился к СМИ по поводу трагедии в Николаеве

“В связи с появлением в СМИ информации о том, что в Николаеве вечером 1 января 2018 года в помещении под вывеской „ЛОТО маркет“ был убит человек, сообщаем следующее: оператор государственных лотерей „М.С.Л.“ не имеет никакого отношения к указанному заведению, которое маскировалось под бренд „ЛОТО маркет“. Лотереи компании „М.С.Л.“ в нем не распространялись. Какие именно услуги предоставлялись в указанном заведении — неизвестно.

Кроме того, по состоянию на 2 января 2018 года, в одном из николаевских „ЛОТО маркетов“, принадлежащих „М.С.Л.“, подобного инцидента зафиксировано не было”, — заявили в “М.С.Л.”

В компании отметили, что информацию об инциденте они получили из СМИ. “М.С.Л.” выражает соболезнования родным и близким погибшего по поводу этой трагедии и обращает внимание на то, что это уже не первый случай, когда злоумышленники, используя бренд “ЛОТО маркет”, осуществляют незаконную деятельность, в том числе — проводят запрещенные азартные игры.

“Появление подобных заведений дискредитирует широко известную на лотерейном рынке торговую марку ”ЛОТО маркет“ и оператор уверен, что правоохранительные органы дадут событию соответствующую правовую оценку”, — говорится в заявлении.

Также компания “М.С.Л.” обращается к представителям СМИ с просьбой не распространять непроверенную информацию, которая вводит в заблуждение общественность и вредит репутации лотерейного оператора.

С актуальной информацией о пунктах распространения лотерей “М.С.Л.” можно ознакомиться в свободном доступе на сайте компании по ссылке: http://msl.ua/uk/default/buy. В случае подозрения относительно статуса того или иного пункта распространения граждане всегда могут обратиться в местные органы правопорядка и сообщить о нарушении по телефону горячей линии оператора государственных лотерей “М.С.Л.”: 0 (800) 21-00-65.

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