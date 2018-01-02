Лотерейний оператор “М.С.Л.” звернувся до ЗМІ з приводу трагедії у Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У нелегальному гральному закладі, який приховував свою діяльність під вивіскою державних лотерей “ЛОТО маркет”, вбили людину. Про це повідомили в прес-службі оператора державних лотерей “М.С.Л.”.
"У зв’язку з появою у ЗМІ інформації про те, що у Миколаєві увечері 1 січня 2018 року у приміщенні під вивіскою “ЛОТО маркет” було вбито людину, повідомляємо наступне: оператор державних лотерей “М.С.Л.” не має жодного відношення до вказаного закладу, який маскувався під бренд “ЛОТО маркет”. Лотереї компанії “М.С.Л.” у ньому не розповсюджувалися. Які саме послуги надавалися у зазначеному закладі — невідомо.
Крім того, станом на 2 січня 2018 року, в жодному із миколаївських “ЛОТО маркетів”, що належать “М.С.Л.”, подібного інциденту зафіксовано не було“, — заявили в “М.С.Л.”
У компанії зауважили, що інформацію про інцидент вони отримали зі ЗМІ. “М.С.Л.” висловлює співчуття рідним та близьким загиблого з приводу цієї трагедії та звертає увагу на те, що це вже не перший випадок, коли зловмисники, використовуючи бренд “ЛОТО маркет”, здійснюють незаконну діяльність, у тому числі — проводять заборонені азартні ігри.
“Поява подібних закладів дискредитує широко відому на лотерейному ринку торгову марку „ЛОТО маркет“ й оператор упевнений, що правоохоронні органи нададуть події відповідну правову оцінку”, - йдеться у заяві.
Також компанія “М.С.Л.” звертається до представників ЗМІ з проханням не розповсюджувати неперевірену інформацію, що вводить в оману громадськість та шкодить репутації лотерейного оператора.
З актуальною інформацією про пункти розповсюдження лотерей “М.С.Л.” можна ознайомитися у вільному доступі на сайті компанії за посиланням: http://msl.ua/uk/default/buy. У разі підозри щодо статусу того чи іншого пункту розповсюдження громадяни завжди можуть звернутись до місцевих органів правопорядку та повідомити про зловживання за номером гарячої лінії оператора державних лотерей “М.С.Л.”: