Лотерейный игрок из Буковины проснулся миллионером
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Игрок государственной лотереи "Мегалот" сорвал денежный приз на сумму 1,5 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
"В субботнем розыгрыше государственной лотереи "Мегалот" в тираже №1725, который состоялся 10 марта 2018 года, стало известно о срыве второго по величине главного приза - Мегаприза - размером в 1 500 000 гривен", - рассказали в пресс-службе компании.
Известно, что выигрышная ставка была сделана в черновицком "ЛОТО маркете" по адресу: ул.Калиновская, 43.
"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." искренне поздравляет победителя и советует как можно быстрее обратиться на бесплатную горячую линию компании по телефону 0 (800) 21 00 65, где ему предоставят дополнительную информацию относительно дальнейшего оформления выигрыша", - сообщили в "М.С.Л."
Также "М.С.Л." предложил новоиспеченному миллионеру стать участником элитного "Клуба миллионеров "М.С.Л." и принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера".
В компании напомнили, что в прошлом году два мультимиллионера "Мегалот" уже успели стать почетными членами "Клуба миллионеров "М.С.Л.". Речь идет о Евгение Зеленском, который в феврале 2017 года сорвал Мегаприз в размере 6 млн 150 тыс. грн и Ирине Возной, которая стала счастливой обладательницей сразу 5,5 млн грн в октябре прошлого года.