Лотерейний гравець з Буковини прокинувся мільйонером
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Гравець державної лотереї “Мегалот” зірвав грошовий приз на суму 1,5 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
"У суботньому розіграші державної лотереї "Мегалот" у тиражі №1725, який відбувся 10 березня 2018 року, стало відомо про зрив другого за розміром головного призу – Мегапризу – розміром в 1 500 000 гривень", - розповіли у прес-службі компанії.
Наразі відомо, що виграшну ставку було зроблено у чернівецькому "ЛОТО маркеті" за адресою: вул.Калинівська, 43.
"Оператор державних лотерей "М.С.Л." щиро вітає переможця та радить якнайшвидше звернутися на безкоштовну гарячу лінію компанії за номером 0(800) 21 00 65, де йому нададуть додаткову інформацію щодо подальшого оформлення виграшу", - поінформували в "М.С.Л."
Також "М.С.Л." запропонував новоспеченому мільйонеру стати учасником елітного "Клубу мільйонерів "М.С.Л." та взяти участь в ексклюзивній подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера".
У компанії нагадали, що минулого року два мультимільйонери "Мегалот" вже встигли стати почесними членами "Клубу мільйонерів "М.С.Л.". Йдеться, зокрема, про Євгена Зеленського, який у лютому 2017 року зірвав Мегаприз розміром у 6 млн 150 тис. грн та Ірину Возну, яка стала щасливою володаркою одразу 5,5 млн грн у жовтні минулого року.