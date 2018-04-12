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Лотерейное дежавю: американец второй раз за 14 лет сорвал куш

Лотерейное дежавю: американец второй раз за 14 лет сорвал куш

Киев  •  УНН

 • 9286 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Житель американского штата Виргиния выиграл 200 тыс. долл в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Счастливчик назвал свою победу "лотерейным дежавю" - в далеком 2004 году американец выиграл в лотерею те же 200 тыс. долл. Тогда он разделил выигрыш поровну на четверых членов семьи.

В этот раз победитель решил не нарушать традицию.

"Выигрыш будет разделен на всех членов моей семьи", - пообещал он.

Напомним, в январе этого года миллионером лотереи “Лото-Забава” стал 40-летний водитель из Киева Руслан Ходарченко. Он рассказал, что лотерейный билет он купил из-за нехватки денег на жизнь. Теперь новоиспеченный миллионер планирует потратить выигранные деньги на высшее образование дочери. 

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