Лотерейне дежавю: американець вдруге за 14 років зірвав куш

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Житель американського штату Віргінія виграв 200 тис. дол. в лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.

Щасливчик назвав свою перемогу "лотерейним дежавю" - в далекому 2004 році американець виграв у лотерею ті ж 200 тис. дол. Тоді він розділив виграш порівну на чотирьох членів сім'ї.

Цього разу переможець вирішив не порушувати традицію.

"Виграш буде розділений на всіх членів моєї сім'ї", - пообіцяв він.

Нагадаємо, в січні цього року мільйонером лотереї "Лото-Забава" став 40-річний водій з Києва Руслан Ходарченко. Він розповів, що лотерейний квиток він купив через брак грошей на життя. Тепер новоспечений мільйонер планує витратити виграні гроші на вищу освіту дочки.

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