Лотерея обогатила полтавчанина на 200 тыс. грн

Выигрышный билет №0136043 был приобретен на точке продажи лотерейных билетов в киоске на Центральном рынке Полтавы по адресу: ул.Новый Базар, 37-А.

В компании подчеркнули, что победитель может получить консультацию по оформлению выигрыша, позвонив на "горячую линию" "М.С.Л.": 0800 21 00 65.

"Начиная со следующего розыгрыша, который состоится в ближайшее воскресенье - 29 апреля, игроков ждут новые конкурсы, новые возможности и новые денежные призы. И главное - отныне еще в начале розыгрыша "Лото-Забава" будет определяться, будет ли гарантированно выигран миллион в тираже", - анонсировали в "М.С.Л.".

Напомним, с начала 2018 года уже 9 игроков государственной лотереи "Лото-Забава" стали миллионерами. Один из этих счастливчиков выиграл 3 млн благодаря лотерейному билету, купленному в интернете.