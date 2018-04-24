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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лотерея обогатила полтавчанина на 200 тыс. грн

Киев • УНН

 • 7786 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Очередной тираж лотереи "Лото-Забава", который состоялся в это воскресенье, обогатил игрока из Полтавы на 200 тыс. грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Лотерея обогатила полтавчанина на 200 тыс. грн

Выигрышный билет №0136043 был приобретен на точке продажи лотерейных билетов в киоске на Центральном рынке Полтавы по адресу: ул.Новый Базар, 37-А.

В компании подчеркнули, что победитель может получить консультацию по оформлению выигрыша, позвонив на "горячую линию" "М.С.Л.": 0800 21 00 65.

"Начиная со следующего розыгрыша, который состоится в ближайшее воскресенье - 29 апреля, игроков ждут новые конкурсы, новые возможности и новые денежные призы. И главное - отныне еще в начале розыгрыша "Лото-Забава" будет определяться, будет ли гарантированно выигран миллион в тираже", - анонсировали в "М.С.Л.".

Напомним, с начала 2018 года уже 9 игроков государственной лотереи "Лото-Забава" стали миллионерами. Один из этих счастливчиков выиграл 3 млн благодаря лотерейному билету, купленному в интернете.

Украинские Национальные Новости

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