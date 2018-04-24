Лотерея збагатила полтавчанина на 200 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Черговий тираж лотереї "Лото-Забава", що відбувся цієї неділі, збагатив гравця із Полтави на 200 тис. грн. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Виграшний квиток № 0136043 було придбано на точці продажу лотерейних білетів у кіоску на Центральному ринку Полтави за адресою: вул.Новий Базар, 37-А.
У компанії підкреслили, що переможець може отримати консультацію щодо оформлення виграшу, зателефонувавши на “гарячу лінію” “М.С.Л.”: 0 800 21 00 65.
“Починаючи з наступного розіграшу, який відбудеться у найближчу неділю — 29 квітня, гравців чекатимуть нові конкурси, нові можливості та нові грошові призи. І головне — відтепер ще на початку розіграшу „Лото-Забава“ визначатиметься, чи буде гарантовано виграний мільйон у тиражі”, — анонсували в “М.С.Л.”
Нагадаємо, з початку 2018 року вже 9 гравців державної лотереї “Лото-Забава” стали мільйонерами. Один з цих щасливчиків виграв 3 млн завдяки лотерейному квитку, купленому в інтернеті.