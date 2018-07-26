Лотерея профинансировала бюджет США почти на 1,5 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Лотерейная компания американского штата Вайоминг Wyoming Lottery перечислила в бюджет США почти 1,5 млн долл. Об этом сообщает Star Herald, передает УНН.
"Это - рекордная сумма денег, которая была собрана по итогам четырех месяцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Wyoming Lottery осуществляет свою деятельность на территории штата с 2014 года.
"С момента запуска лотерейная компания выплатила игрокам более чем 43 млн долл. выигрышей", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в бюджете Украины существовал спецфонд, куда поступали деньги от государственных лотерей. Далее средства направлялись на социальные нужды: медицину, спорт, культуру. В 2014 году спецфонд был ликвидирован, однако отдельные лотерейные операторы продолжили финансировать социальные объекты по доброй воле.
Оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, к примеру, построил, запустил и по сей день опекает ледовую арену “Льодограй” в Богуславе Киевской области. Инвестиции составили почти 3 млн долл. и были собраны благодаря игрокам в лотереи “М.С.Л.” (“Лото-Забава”, “Спортпрогноз”, “Мегалот” и прочие). Сегодня “Льодограй” - одна из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта. Начиная с 2014 года, воспитанники Универсального учебно-тренировочного центра “Льодограй” заняли более 130 призовых мест на региональных, национальных и международных соревнованиях.