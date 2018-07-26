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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33164 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лотерея профинансировала бюджет США почти на 1,5 млн долларов

Лотерея профинансировала бюджет США почти на 1,5 млн долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Лотерейная компания американского штата Вайоминг Wyoming Lottery перечислила в бюджет США почти 1,5 млн долл. Об этом сообщает Star Herald, передает УНН.

"Это - рекордная сумма денег, которая была собрана по итогам четырех месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Wyoming Lottery осуществляет свою деятельность на территории штата с 2014 года.

"С момента запуска лотерейная компания выплатила игрокам более чем 43 млн долл. выигрышей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в бюджете Украины существовал спецфонд, куда поступали деньги от государственных лотерей. Далее средства направлялись на социальные нужды: медицину, спорт, культуру. В 2014 году спецфонд был ликвидирован, однако отдельные лотерейные операторы продолжили финансировать социальные объекты по доброй воле.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, к примеру, построил, запустил и по сей день опекает ледовую арену “Льодограй” в Богуславе Киевской области. Инвестиции составили почти 3 млн долл. и были собраны благодаря игрокам в лотереи “М.С.Л.” (“Лото-Забава”, “Спортпрогноз”, “Мегалот” и прочие). Сегодня “Льодограй” - одна из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта. Начиная с 2014 года, воспитанники Универсального учебно-тренировочного центра “Льодограй” заняли более 130 призовых мест на региональных, национальных и международных соревнованиях.

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