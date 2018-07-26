Лотерея профінансувала бюджет США майже на 1,5 млн доларів

ukru
Ексклюзив
17:08 • 45837 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 89447 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 90123 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 117051 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 97246 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 117045 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 158081 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189526 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 290931 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167194 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.8 м/с
80 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

15:32 • 38989 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

16:00 • 43502 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

16:34 • 41706 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

16:40 • 38359 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 61911 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 117063 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 160355 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 290936 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 221546 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 247934 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 24943 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 48704 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 54383 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 52903 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 67204 перегляди
Актуальне
Лотерея профінансувала бюджет США майже на 1,5 млн доларів

Лотерея профінансувала бюджет США майже на 1,5 млн доларів

Київ • УНН

 • 7507 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Лотерейна компанія американського штату Вайомінг Wyoming Lottery перерахувала до бюджету США майже 1,5 млн дол. Про це повідомляє Star Herald, передає УНН.

"Це - рекордна сума грошей, яка була зібрана за підсумками чотирьох місяців", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Wyoming Lottery здійснює свою діяльність на території штату з 2014 року.

"З моменту запуску лотерейна компанія виплатила гравцям більш ніж 43 млн дол. виграшів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у бюджеті України існував спецфонд, куди надходили гроші від державних лотерей. Далі кошти спрямовувалися на соціальні потреби: медицину, спорт, культуру. У 2014 році спецфонд був ліквідований, однак окремі лотерейні оператори продовжили фінансувати соціальні об'єкти з доброї волі.

Оператор державних лотерей "М.С.Л.", наприклад, побудував, запустив і донині опікується льодовою ареною "Льодограй" у Богуславі Київської області. Інвестиції становили майже 3 млн дол. і були зібрані завдяки гравцям в лотереї "М.С.Л." ("Лото-Забава", "Спортпрогноз", "Мегалот" та інші). Сьогодні "Льодограй" - один з головних майданчиків країни для занять зимовими видами спорту. Починаючи з 2014 року, вихованці Універсального навчально-тренувального центру "Льодограй" посіли понад 130 призових місць на регіональних, національних і міжнародних змаганнях.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.52
Bitcoin
$88,143.70
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.04
Ethereum
$2,075.61