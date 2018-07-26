Лотерея профінансувала бюджет США майже на 1,5 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Лотерейна компанія американського штату Вайомінг Wyoming Lottery перерахувала до бюджету США майже 1,5 млн дол. Про це повідомляє Star Herald, передає УНН.
"Це - рекордна сума грошей, яка була зібрана за підсумками чотирьох місяців", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що Wyoming Lottery здійснює свою діяльність на території штату з 2014 року.
"З моменту запуску лотерейна компанія виплатила гравцям більш ніж 43 млн дол. виграшів", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у бюджеті України існував спецфонд, куди надходили гроші від державних лотерей. Далі кошти спрямовувалися на соціальні потреби: медицину, спорт, культуру. У 2014 році спецфонд був ліквідований, однак окремі лотерейні оператори продовжили фінансувати соціальні об'єкти з доброї волі.
Оператор державних лотерей "М.С.Л.", наприклад, побудував, запустив і донині опікується льодовою ареною "Льодограй" у Богуславі Київської області. Інвестиції становили майже 3 млн дол. і були зібрані завдяки гравцям в лотереї "М.С.Л." ("Лото-Забава", "Спортпрогноз", "Мегалот" та інші). Сьогодні "Льодограй" - один з головних майданчиків країни для занять зимовими видами спорту. Починаючи з 2014 року, вихованці Універсального навчально-тренувального центру "Льодограй" посіли понад 130 призових місць на регіональних, національних і міжнародних змаганнях.