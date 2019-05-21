Летчик пострадал при крушении штурмовика морской пехоты США

"Место крушения оцеплено военными", - приводит портал данные Корпуса морской пехоты США. "Причина нештатной ситуации расследуется", - заверили в корпусе, не уточнив, какое задание выполнял экипаж боевого самолета.

По данным интернет-портала, катапультировавшийся пилот доставлен в медицинский центр, расположенной в 32,1 км к северо-западу от авиабазы морской пехоты Черри-Поинт. AV-8B Harrier дислоцирован на этом военном объекте в Северной Каролине. Крушение не привело к гибели или ранению гражданских лиц.

Напомним, штурмовик AV-8B Harrier 2-й воздушной эскадрильи Корпуса морской пехоты США потерпел крушение недалеко от города Хэвлок в штате Северная Каролина.