Льотчик постраждав під час аварії штурмовика морської піхоти США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Штурмовик Корпусу морської піхоти США AV-8B Harrier впав у понеділок біля населеного пункту Хевлок (штат Північна Кароліна). Льотчик встиг катапультуватися, але отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Military.com.
"Місце катастрофи оточене військовими", - наводить портал дані Корпусу морської піхоти США. "Причина нештатної ситуації розслідується", - запевнили в корпусі, не уточнивши, яке завдання виконував екіпаж бойового літака.
За даними інтернет-порталу, пілот, який катапультувався, доставлений в медичний центр, розташованої в 32,1 км на північний захід від авіабази морської піхоти Черрі-Поінт. AV-8B Harrier дислокований на цьому військовому об'єкті в Північній Кароліні. Падіння літака не привело до загибелі або поранення цивільних осіб.
Нагадаємо, штурмовик AV-8B Harrier 2-ї повітряної ескадрильї Корпусу морської піхоти США зазнав аварії недалеко від міста Хевлок в штаті Північна Кароліна.