LONGmixER: поможем положительно пережить зиму

Первый напиток в перечень новых коктейлей от LONGmixER - "Глинтвейн".

"Сегодня пряный глинтвейн стал настоящим символом зимних развлечений. К рождественским праздникам бренд "LONGmixER" решил удивить и порадовать своих потребителей новинками, представив уникальную коллекцию самых популярных зимних напитков "LONGmixER Winter Edition". В зимнюю линейку входят два вида глинтвейна: красный - для ценителей традиционных напитков, и белый - для тех, кто предпочитает более легкие коктейли с ярко выраженными фруктовыми нотами", - сообщили в компании.

Еще один праздничный коктейль - "Пунш".

"Этот классический напиток американских вечеринок представляет собой пряный, фруктовый алкогольный коктейль. Пунш может подаваться горячим и охлажденным, на основе рома или любого другого крепкого напитка. Бренд "LONGmixER" предлагает попробовать свой уникальный рецепт этого зимнего напитка - LONGmixER Winter Edition Punch со вкусом Грушево-Карамельный пунш", - рассказали производители.

И следующий коктейль - "Грог".

"Еще одним популярным зимним напитком, который входит в зимнюю коллекциюLONGmixER Winter Edition является грог. Благородный вкус рома, цитрусовые нотки и аромат пряных специй сразу придаст пикантности вечеру и создаст праздничное настроение", - отметили в компании.

Отмечается, что продукция бренда "LONGmixER" выпускается на основе натурального сока.