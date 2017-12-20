LONGmixER: допоможемо позитивно пережити зиму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Зима традиційно асоціюється зі святами та веселощами. Щоб урізноманітнити зимові пригоди, бренд LONGmixER пропонує ознайомитися зі списком своїх традиційних коктейлів, передає УНН.
Перший напій у переліку нових коктейлів від LONGmixER - “Глінтвейн”.
“Сьогодні пряний глінтвейн став справжнім символом зимових розваг. До різдвяних свят бренд “LONGmixER” вирішив здивувати та порадувати своїх споживачів новинками, презентувавши унікальну колекцію найпопулярніших зимових напоїв “LONGmixER Winter Edition”. До зимової лінійки входять два види глінтвейну: червоний – для поціновувачів традиційних напоїв, та білий – для тих, хто надає перевагу більш легким коктейлям з яскраво вираженими фруктовими нотами”, - повідомили в компанії.
Ще один святковий коктейль – “Пунш”.
“Цей класичний напій американських вечірок представляє собою пряний, фруктовий алкогольний коктейль. Пунш може подаватися гарячим і охолодженим, на основі рому або будь-якого іншого міцного напою. Бренд “LONGmixER” пропонує спробувати свій унікальний рецепт цього зимового напою – LONGmixER Winter Edition Punch зі смаком Грушево-Карамельного Пуншу”, - розповіли виробники.
І наступний коктель – “Грог”.
“Ще одним популярним зимовим напоєм, який входить до зимової колекції LONGmixER Winter Edition є грог. Благородний смак рому, цитрусові нотки і аромат пряних спецій одразу додадуть пікантності вечору і створять святковий настрій”, - зазначили в компанії.
Зазначається, що продукція бренду “LONGmixER” випускається на основі натурального соку.