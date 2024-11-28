Лондонская полиция начала новое расследование сексуальных преступлений Мохамеда Аль-Файеда

Полиция Лондона проводит новое расследование сексуальных преступлений Мохамеда Аль-Файеда, которому способствовали заявления новых жертв, пишет УНН со ссылкой на BBC.

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Полиция Лондона заявила, что расследует более пяти человек, которые могли способствовать сексуальным преступлениям Мохаммеда Аль-Файеда. Полиция начала новое расследование после того, как 90 новых жертв объявились после выхода документального фильма BBC, который раскрыл масштабы ужасного поведения миллиардера.

До этого было обнаружено, что в правоохранительные органы обратилась 21 предполагаемая жертва. Однако, Аль-Файед умер в прошлом году, и ему не успели предъявить никаких уголовных обвинений. Как отмечается, новые обвинения касаются периода между 1977 и 2014 годами, а самой молодой жертве было 13 лет.

По словам капитана лондонской полиции Стива Клеймана, расследование под названием "кукурузный мак" будет выяснять, какую роль люди "могли играть способствуя или позволяя ему оскорблять, и какие возможности они имели, чтобы защитить жертв от его ужасного насилия".

Я признаю храбрость каждой выжившей жертвы, чтобы поделиться своим опытом, часто после многих лет молчания - отметил капитан.

Несмотря на то, что Мохаммеда Аль-Файеда уже нет в живых, Стив Клейман считает, что это расследование может предоставить право голоса жертвам. И сейчас правоохранители следят за подозреваемыми, которые вероятно причастны к преступлениям бизнесмена, чтобы достичь справедливости и получить доверие от общественности. Сейчас началась внутренняя проверка, которая будет рассматривать все предыдущие расследования.

Полиция уже просмотрела более 50 000 страниц доказательств, включая заявления потерпевших и последствий. Также, в полиции заявили о получении жалоб от двух женщин относительно предыдущих полицейских расследований. Согласно информации, жалобы "выражают обеспокоенность по поводу реакции полиции и того, как подробности стали обнародованы".

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Одной из жертв домогательств со стороны Мохаммеда Аль-Файеда стала Джемма, бывшая сотрудница универмага Harrods, которым владел миллиардер. Она рассказала, что бизнесмен, из-за большого состояния, считал себя очень могущественным человеком, а также, что его окружало "много профессиональных людей, которые способствовали всему, что он делал".

Аль Файед владел одним из крупнейших в мире универмагов Harrods в период с 1985 по 2010 год. В ответ на последнее расследование представитель универмага сказал, что они "искренне" поддерживают его. Также, он добавил, что они продолжают поощрять всех пострадавших сотрудничать с полицией Лондона.

Впрочем, новые владельцы универмага ранее заявляли, что они" ошеломлены " обвинениями в сексуальном насилии и с 2023 года проверяют, были ли причастны кто-то из нынешних сотрудников.

Сотрудники Harrods не единственные, кто пострадал от действий Аль-Файеда. Есть информация, что он также злоупотреблял женщинами в других предприятиях, которыми владел, включая отель Ritz Paris и футбольный клуб "Фулхэм".

Напомним

В 2023 году 51100 женщин и девушек погибли от рук партнеров или родственников, в среднем это 140 жертв ежедневно. самый высокий показатель зафиксирован в Африке - 21 700 жертв за год.

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