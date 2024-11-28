Харви Вайнштейн подает в суд на Нью-Йорк из-за плохих условий содержания в тюрьме

Адвокаты кинопродюсера Харви Вайнштейн, который находится в тюремном комплексе на острове Райкерс, подали иск против города Нью-Йорка за содержание его в антисанитарных условиях и ненадлежащую медицинскую помощь. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

В исковом заявлении отмечается, что город и тюрьма из-за халатности не обеспечили Вайнштейну "своевременное и адекватное" медицинское лечение и удовлетворение "самых необходимых человеческих потребностей", в том числе чистой одеждой и "гигиеническими условиями проживания".

Согласно документу, у Вайнштейна хроническая миелоидная лейкемия, диабет, ишемическая болезнь сердца, обструктивное апноэ сна, ожирение и высокое кровяное давление. Он был госпитализирован в апреле и июле, а в сентябре ему сделали срочную операцию на сердце.

В заявлении адвокат Вайнштейна сравнил тюрьму Райкерс с ГУЛАГом, где"с заключенными обращаются, как с животными".

Когда я в последний раз навещал его, то увидел на его тюремной одежде брызги крови, возможно, от капельниц, непранную неделями одежду ... - вряд ли это можно назвать санитарными условиями для человека с тяжелыми заболеваниями, - говорится в заявлении адвоката.

Представитель мэрии Нью-Йорка ответил, что система государственных больниц работает с Департаментом исправительных учреждений, чтобы "обеспечить людям, находящимся под стражей, доступ к высококачественной медицинской помощи на острове Райкерс, в том числе лицам, имеющим сложные медицинские и психиатрические потребности".

Адвокаты бывшего кинопроизводителя требуют возмещения убытков в размере 5 миллионов долларов.

Напомним

Королевская прокуратура Великобритании прекратила дело против Харви Вайнштейна из-за отсутствия доказательств. Обвинение в непристойном нападении было снято после пересмотра материалов дела.