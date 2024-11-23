Конора Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии
Киев • УНН
Боец UFC Конор Макгрегор признан виновным в сексуальном насилии по гражданскому иску в Дублине. Пострадавшая получит компенсацию в размере 250 000 евро за инцидент 2018 года.
Бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора признали его виновным в сексуальном насилии в гражданском процессе в Дублине, передает УНН со ссылкой на NYT.
Детали
Женщина, обвинившая бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в изнасиловании в пентхаусе отеля в 2018 году, получила в пятницу почти 250 000 евро или около 260 000 долларов в качестве возмещения ущерба после того, как присяжные признали его виновным в сексуальном насилии в гражданском процессе в Дублине.
Ранее Макгрегор был объектом уголовного расследования в Ирландии, его родной стране, в связи с обвинениями, но ему не было предъявлено обвинение.
После вынесения вердикта в пятницу женщина, Никита Хэнд, выступила у здания суда, ее руки дрожали, когда она читала страницу с замечаниями. Она сказала, что надеется, что результат послужит сигналом жертвам сексуального насилия "высказаться".
"У вас есть голос", — сказала она.