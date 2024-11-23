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Конора Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии

Конора Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии

Киев  •  УНН

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Боец UFC Конор Макгрегор признан виновным в сексуальном насилии по гражданскому иску в Дублине. Пострадавшая получит компенсацию в размере 250 000 евро за инцидент 2018 года.

Бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора признали его виновным в сексуальном насилии в гражданском процессе в Дублине, передает УНН со ссылкой на NYT.

Детали

Женщина, обвинившая бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в изнасиловании в пентхаусе отеля в 2018 году, получила в пятницу почти 250 000 евро или около 260 000 долларов в качестве возмещения ущерба после того, как присяжные признали его виновным в сексуальном насилии в гражданском процессе в Дублине.

Ранее Макгрегор был объектом уголовного расследования в Ирландии, его родной стране, в связи с обвинениями, но ему не было предъявлено обвинение.

После вынесения вердикта в пятницу женщина, Никита Хэнд, выступила у здания суда, ее руки дрожали, когда она читала страницу с замечаниями. Она сказала, что надеется, что результат послужит сигналом жертвам сексуального насилия "высказаться".

"У вас есть голос", — сказала она.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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