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Лондонец сообщил об угрозе взрыва, опаздывая на авиарейс к невесте

Киев • УНН

 • 12726 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Мужчина из британской столицы Лондона сообщил об угрозе взрыва, чтобы задержать авиарейс в аэропорту Гатвик, на который опаздывал. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает ABC News, передает УНН.

Лондонец сообщил об угрозе взрыва, опаздывая на авиарейс к невесте

В полиции сообщили, что 32-летний Рашидул Ислам собирался встретиться со своей невестой в Марракеше, но у него были проблемы с общественным транспортом на пути к аэропорту Гатвик, и он боялся, что пропустит свой рейс.

Затем он якобы решил анонимно позвонить в полицию и сообщить об угрозе взрыва бомбы.

"Рейс EasyJet 8897 отправляется через 40 минут ... В самолете может быть бомба, вам нужно отложить его, вам нужно остановить его сейчас", - сказал Ислам оператору, сообщили в полиции.

Пассажиры и экипаж на рейсе были эвакуированы и находились в зале ожидания, пока сообщение о бомбе проверяли.

По сообщению властей, когда Ислам прибыл в аэропорт для регистрации, полиция поняла, что его номер совпадает с номером анонимного звонка.

Полиция сообщила, что он был взят под стражу. Ислам признал себя виновным в совершении преступления в пятницу в суде и был приговорен к 16 месяцам тюремного заключения. Ему также запретили появлятся в аэропорту Гатвик.

Рейс в конечном счете вылетел примерно через три часа после запланированного времени отправления.

Напомним, над аэропортом "Киев" около 40 минут кружил самолет, который не мог сесть.

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