Лондонец сообщил об угрозе взрыва, опаздывая на авиарейс к невесте

КИЕВ. 18 января. УНН. Мужчина из британской столицы Лондона сообщил об угрозе взрыва, чтобы задержать авиарейс в аэропорту Гатвик, на который опаздывал. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает ABC News, передает УНН.