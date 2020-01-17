Над аеропортом "Київ" близько 40 хвилин не міг сісти літак
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Літак угорської авіакомпанії Wizz Air не міг близько 40 хвилин сісти над аеропортом “Київ”, що в Жулянах, пише УНН.
Так, згідно з порталом Flighradar24 повітряне судно Airbus 320 зробило декілька кіл над аеропортом перед тим як зробити посадку.
Слід зазначити, що літак прямував рейсом Салоніки (Греція) — Київ (Україна).
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Офіційних коментарів як зі сторони аеропорту, так зі сторони представника авіакомпанії в Україні наразі не має.
Нагадаємо, сьогодні в Україні, зокрема, у столиці, спустився туман.