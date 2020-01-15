Кількість постраждалих від скидання літаком пального у США - зросла до 60 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Шістдесят людей, в тому числі не менше двадцяти дітей, були змушені звернутися за медичною допомогою після того, як літак авіакомпанії Delta, що заходив на екстрену посадку в Лос-Анджелесі, скинув паливо над містом, передає УНН з посиланням на CNN.
Авіакеросин потрапив, в числі іншого, на територію декількох шкіл, заняття в них були екстрено перервані до тих пір, поки територію не обстежують фахівці і не визнають її безпечною.
Паливо скидав рейс Delta, що летів з Лос-Анджелеса в Шанхай. На борту Boeing 777-200 перебували 288 пасажирів. Незабаром після вильоту екіпаж літака повідомив про проблеми з двигуном і запросив екстрену посадку в аеропорту відправлення.
Скидання палива перед екстреною посадкою, підкреслили в Delta, штатна процедура для того, щоб знизити вагу для безпечного приземлення. Екстрена посадка, заявили в авіакомпанії, пройшла успішно, ніхто з тих, хто знаходився на борту літака не постраждав.