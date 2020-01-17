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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 2352 перегляди

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Водіїв попередили про ожеледь та туман

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Автомобільні дороги в Україні сьогодні вранці у більшості областей сухі, на Прикарпатті - засніжені, місцями спостерігається ожеледь, на деяких перевалах - сніжно. Проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.

Водіїв попередили про ожеледь та туман

"Станом на 6:00 17 січня на всій території країни без опадів, місцями тумани у більшості західних та ряду північних областей. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе; у Івано-Франківській області місцями засніжене, місцями ожеледь у Дніпропетровській, Рівненській, Херсонській та Запорізькій областях", - вказали дорожники.

Також зазначається, що на перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття в основному сухий, на Вишківському перевалі місцями засніжене.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали дорожники.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 265 одиниць техніки та 347 робітників.

Нагадаємо, в Україні 17 січня очікується погода без опадів, температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 11 градусів морозу до 9 градусів тепла.

Українські Національні Новини

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