Водіїв попередили про ожеледь та туман
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Автомобільні дороги в Україні сьогодні вранці у більшості областей сухі, на Прикарпатті - засніжені, місцями спостерігається ожеледь, на деяких перевалах - сніжно. Проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 17 січня на всій території країни без опадів, місцями тумани у більшості західних та ряду північних областей. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе; у Івано-Франківській області місцями засніжене, місцями ожеледь у Дніпропетровській, Рівненській, Херсонській та Запорізькій областях", - вказали дорожники.
Також зазначається, що на перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття в основному сухий, на Вишківському перевалі місцями засніжене.
"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали дорожники.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 265 одиниць техніки та 347 робітників.
Нагадаємо, в Україні 17 січня очікується погода без опадів, температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 11 градусів морозу до 9 градусів тепла.