Водителей предупредили о гололеде и тумане

"По состоянию на 6:00 17 января на всей территории страны без осадков, местами туманы в большинстве западных и ряде северных областей. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое; в Ивано-Франковской области местами заснеженное, местами гололед в Днепропетровской, Ровенской, Херсонской и Запорожской областях", - указали дорожники.

Также отмечается, что на перевалочных участках дорог без осадков. Состояние покрытия в основном сухое, на Вышковском перевале местами заснеженное.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили дорожники.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 265 единиц техники и 347 рабочих.

Напомним, в Украине 17 января ожидается погода без осадков, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 11 градусов мороза до 9 градусов тепла.