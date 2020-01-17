Від 11° морозу до 9° тепла: погода на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. В Україні у п'ятницю, 17 січня, очікується погода без опадів, температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 11 градусів морозу до 9 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"17 січня в Україні без опадів. Вночі та вранці в Україні, крім північних областей, місцями туман, паморозь", - зазначили синоптики.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, на Прикарпатті подекуди 8-11° морозу; вдень 0-5° тепла, у західних областях місцями 6-9°.
Нагадаємо, за даними синоптиків, плюсова температура вдень в Україні протримається до кінця тижня.