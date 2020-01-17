От 11° мороза до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Украине в пятницу, 17 января, ожидается погода без осадков, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 11 градусов мороза до 9 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"17 января в Украине без осадков. Ночью и утром в Украине, кроме северных областей, местами туман, изморозь", - отметили синоптики.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, на Прикарпатье местами 8-11° мороза; днем 0-5° тепла, в западных областях местами 6-9°.
Напомним, по данным синоптиков, плюсовая температура днем в Украине продержится до конца недели.