От 11° мороза до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня

"17 января в Украине без осадков. Ночью и утром в Украине, кроме северных областей, местами туман, изморозь", - отметили синоптики.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, на Прикарпатье местами 8-11° мороза; днем 0-5° тепла, в западных областях местами 6-9°.

Напомним, по данным синоптиков, плюсовая температура днем в Украине продержится до конца недели.