Над аэропортом "Киев" около 40 минут не мог сесть самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Самолет венгерской авиакомпании Wizz Air не мог около 40 минут сесть над аэропортом "Киев", что в Жулянах, пишет УНН.
Так, согласно порталу Flighradar24 воздушное судно Airbus 320 сделало несколько кругов над аэропортом перед тем как совершить посадку.
Следует отметить, что самолет следовал рейсом Салоники (Греция) — Киев (Украина).
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Официальных комментариев как со стороны аэропорта, так со стороны представителя авиакомпании в Украине пока нет.
Напомним, сегодня в Украине, в частности в столице, спустился туман.