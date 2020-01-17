Над аэропортом "Киев" около 40 минут не мог сесть самолет

Так, согласно порталу Flighradar24 воздушное судно Airbus 320 сделало несколько кругов над аэропортом перед тем как совершить посадку.

Следует отметить, что самолет следовал рейсом Салоники (Греция) — Киев (Украина).

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Официальных комментариев как со стороны аэропорта, так со стороны представителя авиакомпании в Украине пока нет.

Напомним, сегодня в Украине, в частности в столице, спустился туман.