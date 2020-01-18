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Лондонець повідомив про загрозу вибуху, запізнюючись на авіарейс до нареченої

Київ • УНН

 • 12726 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Чоловік з британської столиці Лондона повідомив про загрозу вибуху, щоб затримати авіарейс в аеропорту Гатвік, на який запізнювався. Про це з посиланням на дані поліції повідомляє ABC News, передає УНН.

Лондонець повідомив про загрозу вибуху, запізнюючись на авіарейс до нареченої

У поліції повідомили, що 32-річний Рашідул Іслам збирався зустрітися зі своєю нареченою в Марракеші, але у нього були проблеми з громадським транспортом на шляху до аеропорту Гатвік, і він боявся, що пропустить свій рейс.

Потім він нібито вирішив анонімно зателефонувати в поліцію і повідомити про загрозу вибуху бомби.

"Рейс EasyJet 8897 відправляється через 40 хвилин... У літаку може бути бомба, вам потрібно відкласти його, вам потрібно зупинити його зараз", - сказав Іслам оператору, повідомили в поліції.

Пасажири і екіпаж на рейсі були евакуйовані і перебували у залі очікування, поки повідомлення про бомбу перевіряли.

За повідомленням влади, коли Іслам прибув в аеропорт для реєстрації, поліція зрозуміла, що його номер збігається з номером анонімного дзвінка.

Поліція повідомила, що він був узятий під варту. Іслам визнав себе винним в скоєнні злочину в п'ятницю в скді і був засуджений до 16 місяців тюремного ув'язнення. Йому також заборонили з'являтися в аеропорту Гатвік.

Рейс врешті вилетів приблизно через три години після запланованого часу відправлення.

Нагадаємо, над аеропортом "Київ" близько 40 хвилин кружляв літак, який не міг сісти.

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