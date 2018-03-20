Лондон требует доступ к серверам фирмы, обвиняемоq в сборе данных для Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Британский комиссар по защите информации Элизабет Дэнем хочет получить ордер на обыск для изучения баз данных и серверов, которые использовала британская компания Cambridge Analytica, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.
В понедельник британский телеканал показал видеозапись разговора, снятого на скрытую камеру, с руководителем компании Александром Никсом, который рассказывает, как его компания может дискредитировать политиков в интересах своих клиентов. Cambridge Analytica утверждает, что репортер неверно представил содержание записанных разговоров.
Британский комиссар по защите информации, в обязанности которого входит надзор за неприкосновенностью личных данных и открытостью госорганов, начала расследование в отношении Cambridge Analytica. Компанию обвиняют в использовании данных миллионов пользователей Facebook, которые были получены с помощью онлайн-тестов. Обвинения касаются несанкционированного использования данных 50 млн пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Компания отрицает все обвинения.
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Бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли утверждает, что компании удалось собрать данные миллионов людей, в большинстве случаев без их согласия.
Комиссар Элизабет Дэнем требовала в Cambridge Analytica предоставить доступ к базам данных и серверов до 18:00 по Лондону, но, по ее словам, компания отказалась.
"Я не принимаю их объяснения, поэтому буду вынуждена обратиться в суд для получения ордера. Нам нужно попасть туда, проверить базы данных, серверы и понять, каким образом компания обрабатывала и удаляла данные", - сказала она.
Cambridge Analytica настаивает, что при получении и обработке данных были соблюдены все правила. Компания Facebook в прошлую пятницу сообщила, что прекращает доступ Cambridge Analytica к своим платформ и данных до окончания собственного расследования. Facebook также сообщил, что создатель блиц-опроса Александр Коган согласился пройти проверку. Также она отметила, что от проверки отказался Уайли, который первым рассказал о том, как собирались и использовались данные.
Напомним, Марк Цукерберг потерял более 6 млрд долларов из-за скандала с компанией Cambridge Analytica.