Лондон вимагає доступ до серверів фірми, звинуваченої у зборі даних для Трампа

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Британський комісар із захисту інформації Елізабет Денем хоче отримати ордер на обшук для вивчення баз даних і серверів, які використовувала британська компанія Cambridge Analytica, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.

У понеділок британський телеканал показав відеозапис розмови, знятий на приховану камеру, з керівником компанії Александром Ніксом, який розповідає, як його компанія може дискредитувати політиків в інтересах своїх клієнтів. Cambridge Analytica стверджує, що репортер невірно представив зміст записаних розмов.

Британський комісар із захисту інформації, в обов'язки якого входить нагляд за недоторканністю особистих даних і відкритістю держорганів, почала розслідування щодо Cambridge Analytica. Компанію звинувачують у використанні даних мільйонів користувачів Facebook, які були отримані за допомогою онлайн-тестів. Звинувачення стосуються несанкціонованого використання даних 50 млн користувачів Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року. Компанія заперечує всі звинувачення.

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Колишній співробітник Cambridge Analytica Крістофер Уайлі стверджує, що компанії вдалося зібрати дані мільйонів людей, в більшості випадків без їхньої згоди.

Комісар Елізабет Денем вимагала у Cambridge Analytica надати доступ до баз даних і серверів до 18:00 за Лондоном, але, за її словами, компанія відмовилася.

"Я не приймаю їх пояснення, тому буду змушена звернутися до суду для отримання ордера. Нам потрібно потрапити туди, перевірити бази даних, сервери та зрозуміти, яким чином компанія обробляла і видаляла дані", - сказала вона.

Cambridge Analytica наполягає, що під час отримання й обробки даних були дотримані всі правила. Компанія Facebook минулої п'ятниці повідомила, що припиняє доступ Cambridge Analytica до своїх платформ і даних до закінчення власного розслідування. Facebook також повідомив, що творець бліц-опитування Александр Коган погодився пройти перевірку. Також вона зазначила, що від перевірки відмовився Уайлі, який першим розповів про те, як збиралися і використовувалися дані.

Нагадаємо, Марк Цукерберг втратив більше 6 млрд доларів через скандал з компанією Cambridge Analytica.

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