Лондон: россия несет полную ответственность за смерть британца Пола Ури

КИЕВ. 15 июля. УНН. россия несет «полную ответственность» за сообщение о смерти Пола Ури, заявила в пятницу министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс после того, как поддерживаемые Москвой боевики заявили, что захваченный британец умер в заключении. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.