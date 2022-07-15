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Лондон: россия несет полную ответственность за смерть британца Пола Ури

Лондон: россия несет полную ответственность за смерть британца Пола Ури

Киев • УНН

 • 118269 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. россия несет «полную ответственность» за сообщение о смерти Пола Ури, заявила в пятницу министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс после того, как поддерживаемые Москвой боевики заявили, что захваченный британец умер в заключении. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Цитата

"Я поражена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури во время содержания под стражей, – сказала она. – россия должна нести полную ответственность за это".

Детали

Трасс сказала, что Ури "был в Украине, чтобы попытаться помочь украинскому народу перед неспровоцированным российским вторжением".

"Российское правительство и его марионетки продолжают совершать зверства. Виновные будут привлечены к ответственности. В это ужасное время я думаю о семье и друзьях мистера Ури", — добавила министр, баллотирующаяся на должность следующего лидера Великобритании.

Контекст

Поддерживаемые Москвой боевики настаивают на том, что Ури был "профессиональным" солдатом и участвовал в войнах в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине.

морозова, омбудсмен "днр", заявила, что британец "участвовал в боевых действиях в Украине, а также вербовал и обучал наемников до своего ареста в апреле".

Ури, родившийся в 1977 году, был диабетиком 1 типа и нуждался в регулярных дозах инсулина, по словам его матери Линды Ури.

По словам морозовой, он страдал рядом хронических заболеваний, а также находился "в подавленном психологическом состоянии". морозова также обвинила Международный комитет Красного Креста в отказе предоставить Ури необходимые лекарства.

Добавим

Пророссийские боевики захватили нескольких иностранных граждан, которых они называют "наемниками".

Среди них британцы Эйден Эслин и Шон Пиннер, которые в июне были приговорены к смертной казни в "днр".

Великобритания выразила возмущение смертными приговорами, вынесенными двум британцам.

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