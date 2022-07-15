Лондон: росія несе повну відповідальність за смерть британця Пола Урі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. росія несе «повну відповідальність» за повідомлення про смерть Пола Урі, заявила в п'ятницю міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс після того, як бойовики, що підтримуються Москвою, заявили, що захоплений британець помер в ув'язненні. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.
Цитата
"Я вражена повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника Пола Урі під час утримання під вартою, - сказала вона. - росія повинна нести повну відповідальність за це".
Деталі
Трасс сказала, що Урі "був в Україні, щоб спробувати допомогти українському народу перед неспровокованим російським вторгненням.
"Російський уряд та його маріонетки продовжують здійснювати звірства. Винних буде притягнуто до відповідальності. У цей жахливий час я думаю про сім'ю та друзів містера Урі", — додала міністр, яка балотується на посаду наступного лідера Великої Британії.
Контекст
Підтримувані Москвою бойовики наполягають на тому, що Урі був "професійним" солдатом і брав участь у війнах в Афганістані, Іраку, Лівії та Україні.
морозова, омбудсмен "днр", заявила, що британець "брав участь у бойових діях в Україні, а також вербував та навчав найманців до свого арешту у квітні".
Урі, який народився в 1977 році, був діабетиком 1 типу і потребував регулярних доз інсуліну, за словами його матері Лінди Урі.
За словами морозової, він страждав на низку хронічних захворювань, а також перебував "у пригніченому психологічному стані". морозова також звинуватила Міжнародний комітет Червоного Хреста у відмові надати Урі необхідні ліки.
Додамо
Проросійські бойовики захопили кількох іноземних громадян, яких вони називають "найманцями".
Серед них британці Ейден Еслін та Шон Піннер, які у червні були засуджені до страти в "днр".
Велика Британія висловила обурення смертними вироками, винесеними двом британцям.