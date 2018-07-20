Лондон сообщил о готовности потратить более 3 млрд евро на Brexit

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"Есть много новостей о Brexit и подготовке на случай выхода из ЕС без соглашения (с Брюсселем - ред.). Мне было ясно, что мы готовимся ко всем возможным вариантам, и поэтому я зарезервировал 3 млрд фунтов стерлингов (3,36 млрд евро) для подготовки Brexit в этом бюджете и готов потратить больше, если и когда это будет нужно", - отметил он.

Как сообщал УНН, стало известно, во сколько обойдется Brexit для простых британцев.