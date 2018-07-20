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Лондон повідомив про готовність витратити більше 3 млрд євро на Brexit

Лондон повідомив про готовність витратити більше 3 млрд євро на Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Міністерство фінансів Великої Британії зарезервував у бюджеті 3 млрд фунтів стерлінгів (3,36 мільярдів євро) на підготовку до виходу країни з Євросоюзу. Про це заявив голова британського відомства Філіп Хаммонд в Twitter, передає УНН.

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"Є багато новин про Brexit і підготовку на випадок виходу з ЄС без угоди (з Брюсселем - ред.). Мені було ясно, що ми готуємося до всіх можливих варіантів, і тому я зарезервував 3 млрд фунтів стерлінгів (3,36 млрд євро) для підготовки Brexit в цьому бюджеті і готовий витратити більше, якщо і коли це буде потрібно", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, стало відомо, у скільки обійдеться Brexit для простих британців.

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