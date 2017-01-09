Лондон парализован из-за забастовки работников метро
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Работники лондонского метрополитена устроили акцию протеста в связи с сокращением рабочих мест, которое привело к недостатку персонала на станциях метро, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Отмечается, что причиной акции протеста стало сокращение рабочих мест, которое привело к недостатку персонала на станциях метро. Это, по мнению членов профсоюзов работников транспорта RMT и TSSA, не только приводит к чрезмерным нагрузкам для остальных сотрудников метрополитена, но и ставит под угрозу безопасность пассажиров.
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В результате акции протеста со вчерашнего вечера закрылись почти все центральные станции метро, а также станции метро на главных вокзалах Лондона (Waterloo, Кing's Cross, Euston, London Bridge, Paddington, Victoria).
В результате даже на небольших дорогах в спальных районах Лондона с утра образовались пробки, на магистралях машины движутся с минимальной скоростью, на автобусных остановках, несмотря на усиленную работу наземного транспорта, скапливаются толпы, а вокзал Clapham Junction пришлось эвакуировать из-за слишком большого скопления народа.