Лондон паралізовано через страйк працівників метро

Зазначається, що причиною акції протесту стало скорочення робочих місць, яке призвело до нестачі персоналу на станціях метро. Це, на думку членів профспілок працівників транспорту RMT і TSSA, не тільки призводить до надмірних навантажень для решти співробітників метрополітену, але й ставить під загрозу безпеку пасажирів.

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В наслідок акції протесту із вчорашнього вечора закрилися майже всі центральні станції метро, а також станції метро на головних вокзалах Лондона (Waterloo, Кing's Cross, Euston, London Bridge, Паддінгтон і Victoria).

В результаті навіть на невеликих дорогах в спальних районах Лондону з ранку утворилися пробки, на магістралях машини рухаються з мінімальною швидкістю, на автобусних зупинках, незважаючи на посилену роботу наземного транспорту, скупчуються натовпи, а вокзал Clapham Junction довелося евакуювати через занадто велике скупчення народу.