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Лондон паралізовано через страйк працівників метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Працівники лондонського метрополітену влаштували акцію протесту і зв’язку скороченням робочих місць, яке призвело до нестачі персоналу на станціях метро, передає УНН з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що причиною акції протесту стало скорочення робочих місць, яке призвело до нестачі персоналу на станціях метро. Це, на думку членів профспілок працівників транспорту RMT і TSSA, не тільки призводить до надмірних навантажень для решти співробітників метрополітену, але й ставить під загрозу безпеку пасажирів.

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В наслідок акції протесту із вчорашнього вечора закрилися майже всі центральні станції метро, а також станції метро на головних вокзалах Лондона (Waterloo, Кing's Cross, Euston, London Bridge, Паддінгтон і Victoria).

В результаті навіть на невеликих дорогах в спальних районах Лондону з ранку утворилися пробки, на магістралях машини рухаються з мінімальною швидкістю, на автобусних зупинках, незважаючи на посилену роботу наземного транспорту, скупчуються натовпи, а вокзал Clapham Junction довелося евакуювати через занадто велике скупчення народу.

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