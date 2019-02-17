Ломаченко стал лучшим боксером по версии talkSPORT

Отмечается, что украинец Александр Усик, который является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, занял в списке третье место.

Напомним, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила победителей ежегодных наград. Лучшим поединком 2018 года стал бой, в котором участвовали украинец Василий Ломаченко и венесуэлец Хорхе Линарес.

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Как сообщал УНН, легендарный непобедимый экс-боксер Флойд Мейвезер дал оценку выступлениям Джервонты Дэвиса промоутером которого он является, а также унизил украинского чемпиона мира Василия Ломаченко. После этого, 33-летний российский боксер Федор Папазов прокомментировал негативные высказывания двух американских молодых боксеров Джервонты Дэвиса и Теофимо Лопеса относительно выступления украинского чемпиона мира Василия Ломаченко.

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