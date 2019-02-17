Ломаченко стал лучшим боксером по версии talkSPORT
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинец Василий Ломаченко возглавил рейтинг Р4Р (независимо от весовой категории) по версии talkSPORT. Об этом сообщает издание Tribuna.com, передает УНН.
Отмечается, что украинец Александр Усик, который является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, занял в списке третье место.
Напомним, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила победителей ежегодных наград. Лучшим поединком 2018 года стал бой, в котором участвовали украинец Василий Ломаченко и венесуэлец Хорхе Линарес.
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Как сообщал УНН, легендарный непобедимый экс-боксер Флойд Мейвезер дал оценку выступлениям Джервонты Дэвиса промоутером которого он является, а также унизил украинского чемпиона мира Василия Ломаченко. После этого, 33-летний российский боксер Федор Папазов прокомментировал негативные высказывания двух американских молодых боксеров Джервонты Дэвиса и Теофимо Лопеса относительно выступления украинского чемпиона мира Василия Ломаченко.
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