Ломаченко назвав умову завершення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Чемпіон світу за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко зізнався, що може закінчити кар'єру після завоювання усіх головних поясів у своєму дивізіоні, ставши абсолютним чемпіоном, передає УНН з посиланням на Youtube-канал UkraineAtamansPRO.
"Моя мета зібрати всі пояси і піти? Так. А що далі робити? Я ж казав, що для мене бокс - це спорт. У будь-якій вазі я збираю чотири пояси, і йду з боксу. Це може бути за рік, за два, а може і за чотири-п'ять", - казав боксер.
Спортсмена не бентежить, що він наразі перебуває в оптимальному віці для боксу, і він готовий завершити виступи доволі рано.
"Я готовий піти на пенсію в 33 роки. Я з п'яти років в рукавичках. Не те, щоб стомився, але завжди щось закінчується. У мене є мета в боксі, мені цікаво змагатися з чемпіонами. З ким далі боксувати, якщо ти став абсолютним чемпіоном світу?" - додав Ломаченко.
Нагадаємо, що опонент Ломаченка попросив перенести бій з українцем.