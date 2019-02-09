Суперник Ломаченка попросив перенесення бою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Річард Коммі (28-2, 25 КО) не зможе провести об’єднавчий бій з чемпіоном WBO і WBA Василем Ломаченко (12-1, 9 КО), який міг пройти 13-го квітня, повідомляє УНН з посиланням на Boxingtalk.
Ганець отримав пошкодження зв’язок правої руки в своєму останньому бою з росіянином Ісой Чаніевим.
Про результати обстеження свого підопічного розповів промоутер Лу ДіБелла.
“Відновлення займе шість тижнів. Він зустрінеться з іншим фахівцем наступного тижня, тому я збираюся обговорити з „Top Rank“, чи зможемо ми перенести бій”, — відзначив ДіБелла.
Нагадаємо, що WBA пішла на поступки Ломаченко.