Суперник Ломаченка попросив перенесення бою

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Річард Коммі (28-2, 25 КО) не зможе провести об’єднавчий бій з чемпіоном WBO і WBA Василем Ломаченко (12-1, 9 КО), який міг пройти 13-го квітня, повідомляє УНН з посиланням на Boxingtalk.