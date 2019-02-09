Соперник Ломаченко попросил перености бой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Чемпион мира по версии IBF в легком весе Ричард Комми (28-2, 25 КО) не сможет провести объединительный бой с чемпионом WBO и WBA Василием Ломаченко (12-1, 9 КО), который мог пройти 13 апреля, сообщает УНН со ссылкой на Boxingtalk.
Ганец получил повреждение связок правой руки в своем последнем бою с россиянином Исой Чаниевим.
О результатах обследования своего подопечного рассказал промоутер Лу ДиБелла.
“Восстановление займет шесть недель. Он встретится с другим специалистом на следующей неделе, поэтому я собираюсь обсудить с „Top Rank“, сможем ли мы перенести бой”, — отметил ДиБелла.
Напомним, что WBA пошла на уступки Ломаченко.