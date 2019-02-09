Соперник Ломаченко попросил перености бой

Ганец получил повреждение связок правой руки в своем последнем бою с россиянином Исой Чаниевим.

О результатах обследования своего подопечного рассказал промоутер Лу ДиБелла.

“Восстановление займет шесть недель. Он встретится с другим специалистом на следующей неделе, поэтому я собираюсь обсудить с „Top Rank“, сможем ли мы перенести бой”, — отметил ДиБелла.

Напомним, что WBA пошла на уступки Ломаченко.