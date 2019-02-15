Ломаченко назвал условие завершения карьеры

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 57682 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124313 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126101 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127167 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123902 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156999 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117704 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141349 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145225 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Ломаченко назвал условие завершения карьеры

Ломаченко назвал условие завершения карьеры

Киев  •  УНН

 • 10066 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко признался, что может закончить карьеру после завоевания всех главных поясов в своем дивизионе, став абсолютным чемпионом, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал UkraineAtamansPRO.

"Моя цель собрать все пояса и пойти? Да. А что дальше делать? Я же говорил, что для меня бокс - это спорт. В любом весе я собираю четыре пояса, и иду из бокса. Это может быть за год, за два, а может и за четыре-пять", - сказал боксер.

Спортсмена не смущает, что он сейчас находится в оптимальном возрасте для бокса, и он готов завершить выступления довольно рано.

"Я готов уйти на пенсию в 33 года. Я с пяти лет в перчатках. Не то, чтобы устал, но всегда что-то заканчивается. У меня есть цель в боксе, мне интересно соревноваться с чемпионами. С кем дальше боксировать, если ты стал абсолютным чемпионом мира?" - добавил Ломаченко.

Напомним, что оппонент Ломаченко попросил перенести бой с украинцем.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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