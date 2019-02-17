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Ломаченко став найкращим боксером за версією talkSPORT

Ломаченко став найкращим боксером за версією talkSPORT

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA і WBO, українець Василь Ломаченко очолив рейтинг р4р (незалежно від вагової категорії) за версією talkSPORT. Про це повідомляє видання Tribuna.com, передає УНН.

Зазначається, що українець Олександр Усик, який є абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, посів у списку третє місце.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оголосила переможців щорічних нагород. Найкращим поєдинком 2018 року став бій, в якому брали участь українець Василь Ломаченко і венесуелець Хорхе Лінарес.

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Як повідомляв УНН, легендарний непереможний екс-боксер Флойд Мейвезер дав оцінку виступам Джервонти Девіса промоутером якого він є, а також принизив українського чемпіона світу Василя Ломаченка. Після цього, 33-річний російський боксер Федір Папазов прокоментував негативні вислови двох американських молодих боксерів Джервонти Девіса та Теофімо Лопеса стосовно виступу українського чемпіона світу Василя Ломаченка.

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