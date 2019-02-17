Ломаченко став найкращим боксером за версією talkSPORT

Зазначається, що українець Олександр Усик, який є абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, посів у списку третє місце.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оголосила переможців щорічних нагород. Найкращим поєдинком 2018 року став бій, в якому брали участь українець Василь Ломаченко і венесуелець Хорхе Лінарес.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-чемпіон світу назвав Ломаченка найкращим боксером світу

Як повідомляв УНН, легендарний непереможний екс-боксер Флойд Мейвезер дав оцінку виступам Джервонти Девіса промоутером якого він є, а також принизив українського чемпіона світу Василя Ломаченка. Після цього, 33-річний російський боксер Федір Папазов прокоментував негативні вислови двох американських молодих боксерів Джервонти Девіса та Теофімо Лопеса стосовно виступу українського чемпіона світу Василя Ломаченка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ломаченко назвав умову завершення кар'єри