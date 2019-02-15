Росіянин розкритикував потенційних суперників Ломаченка

“Спостерігаю за цим хлопчиком (Теофімом Лопесом — ред.), у якого в боксі ще не висохли шмарклі під носом, а розмовляє немов він майбутній Тайсон, особливо, коли його татусь каже, що вони проїдуться по Ломаченку катком, я сміюся до болю. Хлопче, ти хоча б побий одного колишнього чемпіона, а то так б’єш збитих непритомників, а потім замахуєшся туди, де тобі зараз знесуть голову, що найцікавіше, що ці понти в Америці називаються продати себе”, — різко висловився Папазов.

Папазов вважає, що Ломаченко досяг феноменальних результатів, а промоутер Флойд Мейвезер просто не хоче випускати свого підопічного на бій з українцем.

“Я не захисник Ломаченка, але людина два олімпійських цикли була першою в світі, в профі в третьому бою став чемпіоном, ну тут, як не крути, це феноменальний результат. Флойд Мейвейзер там на всю горлянку кричить, що Джервонта рознесе Ломаченка, потім ховає свого підопічного, а Вася, а Вася виносить всіх своїх суперників демонструючи таку перевагу, що дивишся і дивуєшся його техніці ведення бою”, — підсумував Папазов.

Нагадаємо, що Теофімо Лопес прирівняв виступ Ломаченка у бою з Педрасою до “шматка лайна”.