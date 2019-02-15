Росіянин розкритикував потенційних суперників Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. 33-річний російський боксер Федір Папазов прокоментував негативні вислови двох американських молодих боксерів Джервонти Девіса та Теофімо Лопеса стосовно виступу українського чемпіона світу Василя Ломаченка, повідомляє УНН із посиланням на Instagram росіянина.
“Спостерігаю за цим хлопчиком (Теофімом Лопесом — ред.), у якого в боксі ще не висохли шмарклі під носом, а розмовляє немов він майбутній Тайсон, особливо, коли його татусь каже, що вони проїдуться по Ломаченку катком, я сміюся до болю. Хлопче, ти хоча б побий одного колишнього чемпіона, а то так б’єш збитих непритомників, а потім замахуєшся туди, де тобі зараз знесуть голову, що найцікавіше, що ці понти в Америці називаються продати себе”, — різко висловився Папазов.
Папазов вважає, що Ломаченко досяг феноменальних результатів, а промоутер Флойд Мейвезер просто не хоче випускати свого підопічного на бій з українцем.
“Я не захисник Ломаченка, але людина два олімпійських цикли була першою в світі, в профі в третьому бою став чемпіоном, ну тут, як не крути, це феноменальний результат. Флойд Мейвейзер там на всю горлянку кричить, що Джервонта рознесе Ломаченка, потім ховає свого підопічного, а Вася, а Вася виносить всіх своїх суперників демонструючи таку перевагу, що дивишся і дивуєшся його техніці ведення бою”, — підсумував Папазов.
Нагадаємо, що Теофімо Лопес прирівняв виступ Ломаченка у бою з Педрасою до “шматка лайна”.