Россиянин раскритиковал потенциальных соперников Ломаченко

"Наблюдаю за этим мальчиком (Теофимом Лопесом - ред.), у которого в боксе еще не высохли сопли под носом, а разговаривает как он будущий Тайсон, особенно, когда его отец говорит, что они прокатятся по Ломаченко катком, я смеюсь до боли. Парень, ты хотя бы побей одного бывшего чемпиона, а то так бьешь взбитых бессознательных, а затем замахиваешься туда, где тебе сейчас снесут голову, что самое интересное, что эти понты в Америке называются продать себя ", - резко высказался Папазов.

Папазов считает, что Ломаченко достиг феноменальных результатов, а промоутер Флойд Мейвезер просто не хочет выпускать своего подопечного на бой с украинцем.

"Я не защитник Ломаченко, но человек два олимпийских цикла был первым в мире, в профи в третьем бою стал чемпионом, ну тут, как ни крути, это феноменальный результат. Флойд Мейвейзер там во всю глотку кричит, что Джервонта разнесет Ломаченко, затем прячет своего подопечного, а Вася, а Вася выносит всех своих соперников демонстрируя такое преимущество, что смотришь и удивляешься его технике ведения боя ", - подытожил Папазов.

Напомним, что Теофимо Лопес приравнял выступление Ломаченко в бою с Педрасу к "куску дерьма".